Centro servizi Volontariato e Commercialisti molisani firmano accordo di collaborazione

Il 2019 inizia con un nuovo progetto di collaborazione per il Centro di Servizi Molise del Volontariato: siglato un accordo con i Commercialisti degli Ordini di Campobasso, Isernia e Larino.

Il presidente Gian Franco Massaro ha firmato un protocollo d’intesa con Fabrizio Cappuccilli, Alberto Santolini e Liliana Smargiassi, rispettivamente presidenti degli Ordini dei commercialisti di Campobasso, Isernia e Larino.

Gli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e il Centro di Servizio per il Volontariato del Molise condividono così l’opportunità di sviluppare un rapporto di collaborazione attraverso la costituzione di gruppi di lavoro dedicati, con l’intento di promuovere iniziative di informazione e formazione, a livello territoriale, attraverso corsi, seminari, conferenze, convegni, pubblicazioni sulle tematiche inerenti la riforma del Terzo settore e i temi a essa correlati. Nel caso delle iniziative di formazione, anche specialistica, gli Ordini dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Campobasso, Isernia e Larino potranno riconoscere agli iscritti all’Albo i crediti necessari per adempiere agli obblighi della formazione professionale continua.

Sarà quindi possibile collaborare attraverso un confronto tecnico nell’individuazione delle procedure per l’esercizio dell’attività di autocontrollo, secondo quanto previsto a livello normativo e di best practice, da parte dei Csv nei confronti dei loro associati, anche per favorire il coinvolgimento in tale attività a livello territoriale di iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Il protocollo d’intesa avrà durata biennale e può essere espressamente rinnovato dalle parti prima della sua scadenza.