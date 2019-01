Ferri scoperti, calcinacci, un vago senso di insicurezza. Il cavalcavia dell’università di Termoli, lungo via Duca degli Abruzzi, è stato per anni motivo di lamentele e segnalazioni da parte di studenti, cittadini e persino turisti.

Finalmente da qualche giorno sono partiti i lavori per rimetterlo in sesto. Già rimessa a nuovo il lato sinistro per chi arrivando dall’università si dirige verso lo stadio Cannarsa, mentre in questi giorni il cantiere si è spostato sul versante opposto, quello che guarda verso nord.

La facciata del cavalcavia, che presentava grossi cedimenti e ferri scoperti e pericolosi per il transito pedonale, è stata rifatta e adesso ha un aspetto decisamente migliore e più sicuro. La pubblica illuminazione, altra carenza che era stata motivo di giuste lamentele da parte dei cittadini, era già stata migliorata negli anni scorsi.

Questi lavori si inseriscono in un quadro di miglioramento urbano dell’area a ridosso della stazione ferroviaria che ha visto l’apertura di via Dante a ridosso di Natale e il cambiamento di viabilità su via Duca degli Abruzzi.