Due tentati furti nel giro di pochi giorni ma senza esito alla casa famiglia Iktus di Termoli, sulla provinciale che collega la periferia sud di Termoli con San Giacomo e Guglionesi.

La casa famiglia, nota come centro di recupero e reintegro nella società di persone con un passato in carcere, è stata presa di mira da ignoti già da qualche giorno.

Di stanotte il tentativo di effrazione di uno dei locali del centro. Ignoti hanno spaccato una vetrata e sono riusciti a penetrare all’interno ma apparentemente nulla hanno rubato. Non si sa se i malviventi siano stati messi in fuga da qualche rumore, magari dai tanti animali presenti alla Iktus.

Ma pochi giorni fa qualcuno aveva provato a rubare anche il pullman della Casa Famiglia, riuscendo a salire a bordo del mezzo e tentando un’accensione ‘artigianale’ del piccolo bus adibito a trasporto di poche persone, estremamente utile per le attività della Iktus. Anche in quel caso il colpo non è riuscito, forse a dimostrazione che chi sta tentando di rubare nel centro non ha grande esperienza nel mondo della malavita.