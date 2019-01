Carne e insaccati “fuorilegge” in un laboratorio trignino: sequestrati 750 chili di suino per 15mila euro

Carne conservata male e non idonea al consumo. Inoltre sui 750 chili di suino che i carabinieri del Nucleo Antisofisticazione di Campobasso hanno sequestrato in un laboratorio dell’area trignina, mancavano completamente le documentazioni sulla tracciabilità. Una violazione degli articoli di legge che disciplina in maniera piuttosto rigida la materia e alla quale i titolari di attività di confezionamento carni e salumi devono rigorosamente attenersi.

È scattata perciò la sospensione della attività, una ditta della zona trignina in provincia di Campobasso. Un provvedimento adottato in dal personale medico veterinario della Asrem, intervenuto sul posto in seguito al blitz dei Carabinieri del Nas coordinati dal comandante luogotenente Mario Di Vito, che hanno fatto una serie di ispezioni nei laboratori che confezionano insaccati e carni varie e hanno verificato che in alcuni casi la filiera della produzione, lavorazione e commercializzazione non era corretta.

In questa circostanza quindi hanno sequestrato 750 chili di carne insaccati per un valore di 15mila euro, e contestato violazioni amministrative soprattutto di natura igienico-sanitaria per 3.500.