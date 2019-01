Carabinieri Termoli, missione in Kosovo per il maggiore Ficuciello

Il maggiore Fabio Ficuciello tornerà al comando della Compagnia Carabinieri di Termoli la prossima primavera, al termine di una nuova missione in Kosovo dove è stato mandato in qualità di ‘provost marshal’ e consigliere legale per il contingente nazionale Nato. Una missione che segue altre missioni di pace delle quali Ficuciello, 46 anni – dall’autunno 2016 al vertice della Compagnia adriatica -, è stato protagonista negli anni scorsi. Attualmente la Compagnia di Termoli è diretta dal Tenente Edgard Pica.