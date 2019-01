Carabinieri sventano il furto di due trattori, i malviventi fuggono nella notte

Questa volta il bottino è stato recuperato grazie a un intervento tempestivo dei carabinieri, allertati dal proprietario di due mezzi agricoli che erano stati appena rubati la notte scorsa, in zona Marina di Montenero di Bisaccia. I banditi invece, approfittando anche delle condizioni del terreno bagnato e della difficoltà di inseguimento per le auto, si sono dati alla fuga disperdendosi nella area circostante.

Teatro del tentativo – l’ennesimo – di portar via trattori costosi dalle campagne del basso Molise è proprio la marina di Montenero di Bisaccia. Qui intorno alle 4 della notte scorsa il proprietario di un’azienda agricola è stato svegliato dal sonno da rumori sospetti che provenivano dalla rimessa dei mezzi. Senza starci troppo a pensare, intuendo un furto come peraltro accade spesso sul territorio, ha chiamato il 112 e sono arrivate due pattuglie, una della stazione locale e una della sezione radiomobile dei Carabinieri di Termoli.

Dalle tracce degli pneumatici al recupero dei due trattori, entrambi di grosse dimensioni, marca Claaas e del valore commerciale di oltre 150mila euro. Le ricerche sono diventate sempre più serrate anche per individuare gli autori del colpo che però, appunto, sono stati favoriti dalle condizioni del terreno piuttosto difficoltose per i mezzi e sono riusciti a fuggire a piedi disperdendosi nella zona intorno.

I carabinieri sottolineano le attività di prevenzione e il monitoraggio attento. Certo, non sempre i colpi possono essere sventati e difatti non molto tempo fa in zona Sinarca, territorio di Guglionesi, sono stati portati via due mezzi agricoli di grande valore che non sono stati ritrovati. Un fenomeno, quello dei furti di trattori nelle campagne bassomolisane, che sta registrando una nuova impennata e le indagini infatti non si fermano ai singoli episodi ma cercano di stabilire un collegamento. I cittadini sono invitati a segnalare tutto quello che ritengono possa essere utile a fermare o almeno arginare questa tipologia di furto.