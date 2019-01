“Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme un successo” scrive su facebook Marco Basler, uno dei gestori del Camelot che con l’altro bar di Guglionesi Honky Tonk ha animato il Capodanno in piazza. Una frase che ricostruisce perfettamente il successo della iniziativa andata in scena la sera del 31 dicembre e fino all’alba di oggi, 1° gennaio.

Centinaia di guglionesani ma anche persone arrivate dai paesi limitrofi hanno raccolto l’invito dell’Amministrazione comunale di Guglionesi che ha promosso l’evento per festeggiare all’insegna dello spirito di comunità l’inizio del nuovo anno dopo un 2018 segnato da molte difficoltà, una su tutte il terremoto del 16 agosto scorso che, come ha ricordato il sindaco Mario Bellotti nel discorso di fine anno che si è tenuto in maniera simbolica nel tendone allestito a Castellare che qualche ora dopo ha ospitato la festa, “anche se fortunatamente non ha causato morti ha privato molte persone, nostri concittadini, del bene della casa, un bene primario”.

Centrato l’obiettivo di regalare alla popolazione un’occasione di svago e insieme di fratellanza all’interno della tensostruttura riscaldata, che si è rivelata l’idea vincente per mettere sotto lo stesso “tetto” ragazzi, giovani, comitive, famiglie. Persone di varie età che dopo il cenone di san Silvestro, chi a casa chi al ristorante, hanno affollato lo spazio coperto trasformato in una discoteca speciale, con un palco spazioso per l’esibizione prima della band Sunset e poi del dj set Rosolino. Musica popolare, generi che hanno spaziato tra gli ultimi decenni e i grandi successi dancing degli anni Ottanta e Novanta: una selezione musicale apprezzata dal pubblico trasversale, che ha ballato con entusiasmo per tutta la notte.

Gli amministratori hanno partecipato all’evento ballando a loro volta, mescolati alla folla che nei momenti di picco ha sfiorato quota 400. Presente tutta la maggioranza: dal sindaco Bellotti al delegato alla cultura Michele D’Anselmo, dal vicesindaco Giuliano Senese agli assessori Elisa D’Astolto, Giusy D’Onofrio, Pino Aristotile, ai consiglieri Stefania Addesa, Barbara Morena, Corrado Del Torto.

I volontari della Protezione Civile hanno tenuto sotto controllo la sicurezza e la buona riuscita della manifestazione insieme con i carabinieri che hanno prestato il loro servizio per il Capodanno. Diversi anche i termolesi arrivati a Guglionesi, complice forse l’annullamento della serata in piazza Monumento a causa del brutto tempo. Bilancio positivo dunque per il primo capodanno sotto il tendone. Una iniziativa che sarà replicata il prossimo anno, come hanno garantito gli organizzatori.