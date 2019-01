E’ una notizia shock quella che arriva a Campobasso nel pomeriggio, il giorno dopo il successo allo stadio ‘Valle Anzuca’. “La società Francavilla Calcio 1927 preannuncia il reclamo per la gara Francavilla-Campobasso, terminata 2-1 in favore degli ospiti, per chiaro errore tecnico del direttore di gara“: è questo il contenuto del brevissimo comunicato stampa pubblicato sul sito Internet del club giallorosso.

Ci sarebbe stato un errore dell’arbitro – il signor Perri di Roma – che, ad avviso degli abruzzesi, ha influenzato il risultato finale della gara valida per la seconda giornata del girone di ritorno. Tutto sarebbe nato a causa dell’espulsione di un giocatore del Francavilla, quello che nel secondo tempo ha commesso il fallo – giudicato da ultimo uomo – sull’attaccante rossoblù Cogliati. Fallo di cui sarebbe stato responsabile Di Renzo. Peccato che l’arbitro abbia deciso poi di ‘estromettere’ dal gioco Nazzari, destinatario del cartellino rosso che lascia il Francavilla in dieci.

Una svista che, per gli adriatici, ha avuto un esito fondamentale sulle sorti della partita. Tanto da decidere di presentare reclamo.

E ora? Il giudice sportivo non ha omologato il risultato e nelle prossime ore farà le sue valutazioni sul match e sull’operato dell’arbitro. Campobasso e Francavilla rischiano dunque di dover rigiocare la partita nel caso in cui venisse confermato l’errore tecnico del direttore di gara.

Inutile dirlo, la notizia ha già messo in subbuglio la tifoseria rossoblù che ieri – 13 gennaio – ha esultato per l’importante vittoria al ‘Valle Anzuca’ che ha consentito alla squadra di mister Bagatti di allungare la striscia di risultati positivi.

(foto SS Campobasso)