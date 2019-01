Cade dal marciapiede per colpa di una buca: trauma facciale per una 86enne

Una donna è rimasta ferita nella giornata di oggi, venerdì 18 gennaio, nei pressi della rotonda tra Viale Trieste e via dello Sport a Termoli. L’anziana di 86 anni, A.D.G., stava passeggiando in zona, a pochi passi dal centro, quando è inciampata a causa di una buca presente nell’asfalto del marciapiede. Vani i tentativi di restare in piedi: dopo aver perso l’equilibrio è caduta rovinosamente a terra.

Immediato l’intervento dell’ambulanza della Misericordia di Termoli che ha provveduto a prestare alla donna le primissime cure prima di accompagnarla al Pronto Soccorso dell’ospedale San Timoteo per gli accertamenti del caso. Da una prima valutazione sembra che la disavventura sia costata all’86enne un trauma facciale con conseguente frattura dell’orbita e del setto nasale

Una frattura provocata dal dissesto che caratterizza molte delle strade della città, lasciate completamente prive di alcuna manutenzione. Tra asfalto sollevato dalle radici, pendenze inusuali e buche, le condizioni delle strade e dei tratti pedonali termolesi rendono la vita difficile non solo ai pedoni, ma anche agli automobilisti.