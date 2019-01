Un risveglio sotto la neve per gli abitanti del Molise centrale e dell’Alto Molise, le zone più colpite dall’ondata di freddo artico che sta interessando le regioni adriatiche. Bufere di neve e colonnina di mercurio sotto lo zero hanno caratterizzato le ultime ore, come hanno previsto gli esperti. Scenario completamente diverso sulla costa dove c’è un timido sole e il forte vento ha spazzato via le nuvole.

I fiocchi hanno comunque imbiancato una parte del basso Molise, in particolare Palata, Castelmauro (foto sotto), la zona del Fortore. A Tavenna vista la presenza di ghiaccio in strada e considerando che il personale Atac arriva da fuori paese, la scuola e la sezione Primavera resteranno chiuse nella giornata di oggi anche per il personale impegnato in questi giorni senza lezioni.

Come era ovvio immaginare, le situazioni più critiche in Alto Molise: a Capracotta ci sono circa 70 centimetri di coltre bianca e le temperature sono scese nella notte a meno sette gradi.

Ieri sera i vigili del fuoco di Isernia e Agnone sono dovuti intervenire in soccorso di alcuni automobilisti che non avevano montato le gomme idonee rimasti bloccati nelle neve tra Sant’Angelo del Pesco e Pescopennataro.

Disagi simili sono stati registrati questa mattina sulle arterie vicino Campobasso: mezzi pesanti di traverso sul viadotto Ingotte che collega il capoluogo alla Bifernina e sulla statale 17, nei pressi dell’ex hotel Le Cupolette. Per il loro recupero è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Campobasso.

Per evitare problemi simili sulle arterie della provincia di Campobasso, dove sono stati arruolati 100 mezzi spartineve, la Prefettura ha deciso al termine della riunione del comitato operativo per la viabilità di vietare la circolazione dei veicoli commerciali dalle ore 5 del 3 gennaio con massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate. Dal divieto sono esclusi i mezzi che trasportano derrate alimentari deperibili, i mezzi di trasporto di persone o comunque già autorizzati dalla Prefettura e i mezzi di soccorso.

Pesanti le limitazioni alla circolazione ferroviaria, con i treni soppressi tra Campobasso e Venafro.

A Campobasso, dove la popolazione è abbastanza abituata alla neve, la sciabolata artica non ha provocato particolari problemi alla circolazione: da stanotte sono in azione i mezzi della Sea che hanno ripulito le principali strade del centro cittadino. Una decina i centimetri di coltre bianca, mentre le temperature sono molto rigide: la scorsa notte la colonnina di mercurio è scesa sotto i tre gradi.

Cosa c’è da aspettarsi nelle prossime ore? Oggi e domani l’ondata di freddo artico dovrebbe essere più intensa e favorire nuove nevicate su quasi tutto il Molise.