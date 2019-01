Manca poco all’arrivo dell’Epifania e perciò alla chiusura delle feste. E proprio per celebrare l’ultimo giorno dedicato alle festività natalizie, sono diversi gli appuntamenti organizzati dall’Amministrazione comunale per il 6 gennaio all’interno del cartellone invernale WinTermoli.

Ad aprire la lunga giornata, sarà “Arriva la Befana”, l’appuntamento organizzato alle 12 di domenica 6 gennaio dai vigili del fuoco della città adriatica con la collaborazione del Lions Tifernus e della Misericordia, i cui volontari saranno impegnati a spiegare le tecniche di disostruzione. Dalle finestre della scuola elementare Principe di Piemonte, la simpatica vecchina si calerà con l’aiuto delle corde e dei mezzi in dotazione dei pompieri per abbracciare in piazza i bambini. In caso di maltempo, come già annunciato, l’evento sarà rimandato al 13 gennaio.

Nel pomeriggio poi alle 18.30 spazio alla musica: nella sala polivalente dell’ex Cinema Sant’Antonio ci sarà il concerto dei Feel the Joy Gospel Choir. L’ingresso all’evento è libero.

In serata infine ci sarà la comicità, nell’ auditorium della Chiesa di Santa Maria degli Angeli, in Contrada Difesa Grande a Termoli alle 21 direttamente da Colorado Cafè, Carmine Faraco con lo spettacolo “L’Uomo dei Pecchè?”.

Il travolgente umorismo di Carmine Faraco, direttamente da Colorado Cafè e Made in Sud a Termoli, per chiudere le festività natalizie in allegria. Con lo spettacolo “L’Uomo dei Pecchè” Faraco, con un umorismo diretto e coinvolgente, stimola anche a riflettere sullo stato attuale della società. La partecipazione all’evento è gratuita.