Basket, l’Italiangas Airino torna al Palasabetta e vince. Contro Torre Spes finisce 87-66

Il ritorno nell’anno nuovo al Palasabetta per l’ Italiangas Airino Basket è vincente. La gara giocata nel pomeriggio di domenica 20 gennaio e valida per la quinta giornata del campionato di Serie C Silver Abruzzo, Molise, Marche, Umbria – Girone Sud finisce 87-66 contro la Torre Spes ospite della formazione giallo blu termolese.

I ragazzi di coach Di Lembo hanno riportato a casa una importante vittoria, dopo la sconfitta sul parquet del Teramo A Spicchi. Nel corso della partita, il giocatore termolese Marinaro è uscito al terzo minuto del secondo quarto e non è rientrato per un infortunio.

Italiangas – Torre Spes 87-66

Parziali: 28-23, 50-36, 69-51

Arbitri: Pratola e Di Sabatino

Italiangas: Marinaro 12, Tedeschi, Pascucci, Mirando 19, Dmitrovic 11, Lentinio 2, Suriano 8, Leonzio 19, Pasquale, Ponsanesi 8, Colasurdo 8, Mustillo.

Coach Di Lembo M.

Ass. Coach Di Lembo G.

Torre Spes: Di Giorgio L. ne, Febo 17, Piscione 20, Di Rocco 3, Pagliaroli, Comignani 12, Di Flavio 9, Di Giorgio D. 5, Carlucci, Ragonese ne, Stjwpanovic.

Coach: Patricelli

Ass coach: D’Ortenzio

Note: totale falli Italiangas 16 (di cui tecnico a Suriano) , totale falli Torre 12 (di cui tecnico a Comignani)