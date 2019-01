Auto rubata in via Sicilia, la proprietaria: “Aiutateci, con quella accompagnavamo mio padre a seguire le terapie”

Il furto di un’auto modello Peugeot 308 station wagon di colore bianco è stato denunciato questa mattina, 9 gennaio, dalla famiglia Berardo. Il veicolo, targato FH586EG, sparito nella notte da via Sicilia, a Campobasso, veniva utilizzata dalla madre della signora Flora Berardo, autrice di un post su fb comparso qualche ora fa, per accompagnare il padre costretto in carrozzina durante le sue uscite e per seguire le terapie mediche.

Per questa ragione la donna ha lanciato un appello sui social a condividere il più possibile la foto della macchina e a contattarla nel caso in cui qualcuno avesse visto qualcosa durante la sparizione.

“Vi prego di aiutarmi a ritrovarla” scrive la signora Flora.