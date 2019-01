Appello anti freddo, si raccolgono coperte per i poveri all’edicola di Rotello

Un appello per chi ha bisogno in questi giorni di grande freddo è comparso da qualche tempo fuori dall’edicola di Di Lisio Donato in corso Umberto I a Rotello. “C’è richiesta di coperte per i poveri, chi vuole dare il proprio aiuto può consegnarle qui in edicola” è il cartello affisso fuori dal negozio.

“Lo abbiamo fatto su richiesta di una ragazza che collabora con il centro di accoglienza del paese, visto che spesso i migranti hanno più bisogno di coprirsi per il freddo. Qualcuno ha già risposto all’appello, portando qui delle coperte. Altri le hanno promesse”.

La richiesta quindi è sempre valida, anche a chi si trovi nei paraggi di Rotello e volesse fare un bel gesto verso i più bisognosi.