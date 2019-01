Ancora un Open Day all’Istituto ‘G. Boccardi’

Dopo il successo dell’Open Day di domenica 13 gennaio l’Istituto di Istruzione Superiore “Giovanni Boccardi” di Termoli apre di nuovo le porte per consentire ai ragazzi, che dovranno intraprendere un importante percorso formativo, e ai loro genitori di ricevere tutte le informazioni sulle specificità dei singoli percorsi scolastici: Turismo e Amministrazione, Finanza e Marketing (indirizzo generale) con le articolazioni “Relazioni internazionali per il marketing”, “Sistemi informativi aziendali” e “Amministrazione, Finanze e Marketing”.

Nel pomeriggio di oggi, sabato 19 gennaio, dalle 15 alle 19 i docenti, il personale e gli alunni dell’IIS “Boccardi” presenteranno alle famiglie dei giovani studenti la proposta formativa e curriculare che “continua a caratterizzarsi per contenuti innovativi, metodologie didattiche avanzate, per sperimentazioni a livello europeo e per un ampio confronto internazionale”.

“Momento culminante di un lungo progetto di orientamento, l’Open Day rappresenta l’occasione migliore per osservare da vicino le strutture e le caratteristiche dell’offerta dell’Istituto, resa tangibile dall’entusiasmo degli studenti che non solo condurranno i visitatori nelle aule e nei laboratori, ma testimonieranno direttamente le importanti occasioni di crescita che l’Istituto ha offerto loro in questi anni”, spiegano dalla scuola.

Durante Open Day sarà possibile visitare i laboratori di Fisica, Chimica, Informatica, Lingue, la biblioteca, la palestra, e conoscere da vicino le molteplici attività promosse dall’Istituto di istruzione superiore Boccardi: Giornale scolastico online (boccardi-tiberio.scuolalocale.it), ECDL – Patente europea del Computer, Certificazioni Linguistiche, Stage all’estero, Alternanza scuola-lavoro, Fisco in classe, Job Day – Giornata del Lavoro, Giochi sportivi a livello regionale e nazionale, Servizio hostess, Giornate della Sicurezza, Olimpiadi della Matematica, Erasmus Plus, Intercultura, CLIL, A Scuola di OpenCoesione, Laboratorio di Robotica, Laboratorio di chimica e scienze della terra e tanti altri ancora.

Ad accogliere le famiglie e gli studenti della terza media ci sarà anche il Professore Peter J. Scasny, di New York, che si trova al Boccardi grazie al programma Fulbright che promuove opportunità di studio, ricerca e insegnamento in Italia e negli Stati Uniti attraverso borse di studio per i cittadini italiani e statunitensi.

Già durante l’Open Day del 13 gennaio, il Professore Scasny ha intrattenuto numerosi visitatori raccontando dei suoi studi e della sua attuale esperienza come assistente di lingua inglese. “Sono laureato in Storia al College of Staten Island (CSI), City University di New York (CUNY), lavoro come assistente nel Dipartimento di storia e come tutor per studenti che studiano materie nelle scienze umane e sociali. La mia esperienza lavorativa al CSI e il semestre di studio a Firenze, quando ero studente universitario, mi hanno reso il candidato prefetto per il programma di assistenza agli insegnanti di inglese Fulbright (ETA). Ad agosto sono stato informato che solamente 7 candidati avevano vinto la borsa di studio e uno solo sarebbe andato in Molise. L’Istituto Boccardi è stato scelto perché da sempre si è distinto per l’apertura agli scambi con gli altri popoli. A Termoli mi trovo molto bene, anche se è un paese molto piccolo, e a scuola mi sento come a casa. Gli insegnanti sono fantastici e gli studenti sono assolutamente meravigliosi; mi hanno mostrato un livello di gentilezza che non mi aspettavo.”

“L’attenzione alla persona e la cura per la formazione dell’individuo dal punto di vista etico in un ambiente protetto, ma attento ad inserire i ragazzi nella società attuale, si manifesta attraverso l’impegno nella qualificazione dell’offerta formativa, l’aggiornamento continuo dei docenti, l’ottimizzazione della compresenza delle figure educative e l’intervento di esperti”.