Ancora diffuse condizioni meteo instabili sul medio Adriatico. Sul Molise, abbondanti nevicate in alto Molise che, a tratti, si spingeranno verso il Molise centrale.

Le previsioni a cura di www.meteoinmolise.com.

“Stiamo vivendo una settimana di stampo invernale, con il freddo destinato ad intensificarsi a causa di una nuova irruzione di aria artica che si riverserà gradualmente sull’Italia e sul Mediterraneo centrale a partire da mercoledì. A precedere il suo ingresso una perturbazione nord atlantica (n.3 di gennaio), la quale investirà più direttamente il Centro-sud mercoledì, dove è quindi atteso un peggioramento del tempo.

Bassa pressione al sud: L’aria fredda al suo seguito darà vita ad una circolazione ciclonica centrata tra l’Italia meridionale e la vicina Penisola balcanica dove stazionerà almeno fino alla giornata di venerdì. Tra gli effetti più rilevanti, a partire da mercoledì sera: un sensibile rinforzo dei venti settentrionali, un calo delle temperature e il ritorno della neve fino a quote basse nelle regioni centrali adriatiche. Il calo termico sarà in generale più sensibile tra giovedì e venerdì e, ancora una volta, ne risentiranno maggiormente le regioni orientali. Nel frattempo, al Nord proseguirà la lunga fase siccitosa aggravata, tra mercoledì e giovedì, da un nuovo marcato rinforzo dei venti secchi da nord. Nelle regioni settentrionali la siccità proseguirà almeno fino a metà mese.

Mercoledì: al mattino, cielo nuvoloso o molto nuvoloso sulle aree interne ma con poche precipitazioni. Molto nuvoloso o coperto sulle zone costiere con precipitazioni sparse. Nel corso del pomeriggio, instabilità in graduale estensione verso le zone interne con qualche precipitazione sul Molise centrale, in alto Molise e sui rilievi nord-orientali (Castelmauro, Roccavivara, Montorio Nei Frentani) che saranno nevosi oltre i 600-800 metri. In ogni caso si tratterà di fenomeni di intensità debole. Sul settore occidentale, nubi ma senza fenomenologia rilevante. Ventilazione da debole a moderata. Temperatura in graduale diminuzione dalla sera.

Giovedì: nuvoloso sul settore occidentale con qualche schiarita. Molto nuvoloso in alto Molise e sulla provincia di Campobasso con associati fenomeni anche nevosi oltre i 400-500 metri. Tali fenomeni si presenteranno piuttosto deboli e intermittenti nel campobassano ed in alto Molise, moderati invece sui rilievi orientali dove gli accumuli saranno da deboli a moderati. In serata poche variazioni di rilievo con freddo ma asciutto sulle zone occidentali della regione, nevicate dalla zona di Lupara e Guardialfiera verso est. Ventilazione moderata nord-occidentale. Temperatura in diminuzione.

Venerdì: molto nuvoloso sul Molise centrale, su alto Molise e rilievi orientali con nevicate generalmente oltre i 400 metri. Nuvoloso con schiarite su isernino e venafrano. Nel pomeriggio, tendenza a miglioramento su tutto il territorio regionale. Ventilazione debole nord-occidentale. Temperatura in ulteriore lieve diminuzione.