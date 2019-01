Una nuova, attrezzatissima e funzionale palestra per le attività sportive è ospitata all’interno dell’Istituto Scientifico ‘Alfano’ di Termoli. il nuovo investimento, reso possibile grazie ai fondi europei PON, tesi a progetti di innovazione e miglioramento dei sistema dell’istruzione e vinti in seguito all’aggiudicazione dell’avviso pubblico del 10 febbraio 2017, ha permesso alla scuola di dotarsi di una nuova infrastruttura che consentirà agli studenti di svolgere le ore di fitness. Panche, tapis roulant, pesi, step, forniranno un contributo eccezionale per creare allenamenti personalizzati in base alle esigenze dei singoli studenti.



“Un nuovo spazio educativo che andrà a beneficio delle classi del Liceo Sportivo, per le quali il fitness è tra le attività obbligatorie, ma anche di tutte le altre classi e dei docenti del nostro Istituto che vorranno avvalersene”, commenta la Dirigente scolastica Concetta Rita Niro. Lo spazio, completamente allestito e pronto ad essere utilizzato, è ospitato all’interno del plesso di Viale Trieste dopo aver “eseguito il collaudo lo scorso 21 dicembre”, fa sapere la dirigente che aggiunge dettagli circa la cerimonia di battesimo della struttura: “Ci apprestiamo ad inaugurarla durante il prossimo open day previsto per il 19 gennaio e sarà operativa già a partire dalle prossime settimane”.

Il nuovo laboratorio motorio pone la scuole ai primi posti tra gli istituti che offrono strumentazione d’avanguardia nel campo sportivo, con nuovi attrezzi e macchinari di ultima generazione che forniscono un’opportunità unica di effettuare movimenti diversi e di gruppo per allenare ogni parte del corpo: “Da tempo mettiamo in campo tutte le energie e le risorse intercettabili per dare ai nostri alunni e alle famiglie che scelgono la nostra scuola per i propri figli spazi e strutture fruibili e funzionali ai processi di apprendimento innovativi che il nostro corpo docente continua ad attivare”.

Il fitness eseguito correttamente in sessioni di allenamento guidate da istruttori esperti aiuta a migliorare le funzioni cardiache prevenendo eventuali disfunzioni, concorre ad aumentare la concentrazione, a potenziare la forza muscolare e la mobilità articolare, a migliorare la velocità, ad aumentare la resistenza e a migliorare la coordinazione e l’equilibrio.