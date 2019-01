Agente assicurativo rilascia falso contratto a un automobilista e intasca il premio: denunciato

Dopo tre mesi di indagine e accertamenti è stato denunciato ed è finito nei guai. Un 57enne del BassoMolise, professione agente assicurativo, dovrà rispondere di sostituzione di persona, furto e truffa. I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Termoli hanno raccolto indizi a suo carico e lo hanno deferito all’Autorità Giudiziaria di Larino perché, alcuni mesi fa, si è sostituito all’agente realmente incaricato per l’agenzia di zona e ha rilasciato a un ignaro automobilista un contratto falso, intascando il relativo premio di alcune centinaia di euro.

La vicenda è cominciata a ottobre scorso quando, durante uno dei tanti posti di controllo dei carabinieri, un cittadino termolese è stato fermato e invitato ad esibire i documenti di guida e circolazione. Il riscontro telematico con la Banca dati on line delle Compagnie Assicuratrici relativo al certificato mostrato dall’automobilista faceva emergere alcuni dubbi nei militari. Qualcosa non quadrava, così sono andati avanti nelle verifiche. Il conducente si è difeso raccontando di aver personalmente proceduto al pagamento dell’assicurazione in contanti direttamente al sub-agente della Agenzia assicurativa indicata sul contratto, aggiungendo che quel contratto gli era stato consegnato a mano dallo stesso.

Le indagini effettuate hanno permesso di dimostrare che l’Agente Assicurativo – risultato essere di una Compagnia diversa da quella che aveva rilasciato il certificato – sostituendosi a quello realmente incaricato per l’agenzia di zona aveva rilasciato il contratto falso, intascando il relativo premio di alcune centinaia di euro.

La Compagnia Assicuratrice – tre le più importanti in ambito nazionale – ha deciso di procedere per vie legali con una querela nei confronti dell’agente infedele, che oltre ad aver rilasciato un certificato falso si era intascato anche il relativo premio.

Per l’ignaro automobilista, invece, non si è proceduto ad alcuna contestazione: gli è stata riconosciuta la buona fede e la completa estraneità alla vicenda. L’uomo ha ringraziato i Carabinieri, che si augurano possa trattarsi di un episodio sporadico, in considerazione della sua gravità, oltre che per il danno economico, quanto per pericolo che altri automobilisti possano correre viaggiando su strada sicuri di avere una copertura assicurativa che in realtà non esiste.