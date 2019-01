A tu per tu con i “Sound Zero”, le facce cattive (e molisane) del Sanremo rock

Mentre la scena rock di provincia sembra affievolirsi e le serate di musica trap o tecno affollano i locali, ecco spuntare da un piccolo paesino una band che di rock ne ha masticato a chili e pronta a farsi notare non solo nel territorio molisano: si tratta dei “Sound Zero”, originari di Portocannone, formatisi poco più di 3 anni fa, l’8 maggio del 2015. Li abbiamo incontrati in un tranquillo pomeriggio e abbiamo scambiato due chiacchiere a proposito della loro storia e del ruolo della musica in quest’epoca.

Ne hanno di aneddoti raccontare i ragazzi. I “Sound Zero” traggono l’origine del loro nome dalle esperienze personali dei singoli membri. Inizialmente schivi, timidi e poco inclini a mostrarsi su di un palco, i giovani ragazzi hanno deciso di formare una band partendo proprio da zero. Giovanissimi, tutti al di sotto dei 30 anni, ma con le idee profondamente chiare, i Sound Zero sono formati dal cantante Gioacchino Occhionero, dai chitarristi Simone Pipoli e Mattia Fratangelo, dal bassista Rodrigo Galasso e dal batterista Dino Petrucci. Il loro repertorio vanta cover di band storiche come Guns ’n Roses, Queen , Muse e U2, dalle quali i ragazzi hanno tratto ispirazione per il loro progetto, e una manciata di pezzi inediti, scritti per lo più in inglese, che andranno a formare il loro primo disco in uscita nel 2019. Il disco parlerà delle storie personali dei membri della band. Un progetto serio ed impegnativo che vuole catturare l’attenzione del grande pubblico.

Il gruppo ha all’attivo tre anni di attività live molto intensa. In Molise si sono fatti conoscere ed apprezzare, ma i ragazzi sono alla ricerca di un trampolino di lancio che potrebbe essere rappresentato da Sanremo. Lo storico festival della musica italiana potrebbe fare al caso loro e regalare la giusta visibilità nazionale. Freschi di partecipazione a Sanremo rock – vetrina che negli anni passati ha lanciato fra gli altri Litfiba e Ligabue – sono stati selezionati come unica band molisana che tenterà di approdare al Festival nel prossimo giugno quando su 120 band ne verranno selezionate solo 3.

I ragazzi ci hanno spiegato che il festival di Sanremo potrebbe essere una vetrina importante ma ci tengono a non snaturare il proprio lavoro in nome di una maggiore celebrità e fruibilità. Fanno rock puro e vogliono portare avanti il loro progetto tenendo fede alla propria integrità artistica. Niente canzoni strappalacrime o ritornelli orecchiabili, ma solo eccellente rock e testi impegnati.

Il loro batterista Dino Petrucci – vera anima della band – ci spiega che lo scopo è quelli di farsi conoscere ed ammirare per quello che sono senza che l’ascoltatore trovi analogie con le loro band di ispirazione finendo poi per ascoltare solo quelle. Il loro suono deve risultare fresco e innovativo, deve rappresentare una ventata di novità per la musica rock odierna arrivata a una fase di stallo.

I loro testi sono in lingua inglese, lingua maggiormente congeniale per una maggiore fruibilità della propria opera al di fuori dei confini regionali e non solo e – non dimentichiamolo – maggiormente indicata a livello di sonorità e musicalità. I giovani ragazzi molisani hanno le idee chiare sul loro futuro, le ambizioni di chi vuole dire la propria facendosi largo nel settore e l’entusiasmo giovanile tipico di chi si è appena affacciato nel mondo della musica. Le loro preparazioni musicali sono solide e l’intesa fra i membri è perfetta.

Se è vero che il mondo della musica rock sta attraversando un periodo storico difficile e senza grosse innovazioni e che le giovani masse si avvicinano maggiormente ad altri generi, la speranza è che possano proliferare nuove band con chiarezza di intenti e voglia di restituire al rock l’antica energia e lo straordinario coinvolgimento emotivo dei tempi passati. I Sound Zero hanno voglia di provarci e le carte in regola le hanno tutte. Da parte della redazione di Primonumero.it un sentito in bocca al lupo ai ragazzi affinchè possano tenere alto il nome del rock e del Molise in Italia.

Il rock and roll è troppo giovane per morire: e allora lunga vita al rock per sempre.