Il decreto è stato pubblicato alle 13 di oggi, 5 gennaio. Ha colto tutti di sorpresa, principalmente loro, gli assessori regionali. Che con il provvedimento del Governatore sono stati tutti revocati. L’obiettivo, si evince dall’atto del Presidente, è un “riequilibrio in vista anche di un maggiore impulso dell’attività amministrativa“.

In pratica è una verifica, che si concretizza con la necessità – valutata da Donato Toma in solitaria – di congelare al momento tutte le cariche assegnate a Cavaliere, Di Baggio, Mazzuto, Niro e Cotugno e procedere alla riorganizzazione del braccio esecutivo. Gli assessori sono stati dunque revocati, con loro stessa sorpresa perchè, secondo indiscrezioni raccolte negli ambienti, pare non fossero al corrente della volontà del Presidente della Giunta, che proprio pochi giorni in occasione del bilancio di fine anno li aveva promossi.

A scatenare la tempesta in Giunta regionale sarebbe stata la necessità del presidente Toma, quella ufficiale, di rivedere il lavoro condotto finora dal suo esecutivo. Ma pragmatico come è, il Governatore, avrebbe palesato un certo malumore rispetto a recenti avvenimenti che riguardano una lealtà politica a cui lui si appella frequentemente. Dunque la revoca delle deleghe ha delle motivazioni più profonde. Dietro l’angolo anche la questione delle Amministrative che in primavera si terranno nei comuni di Campobasso e Termoli, fra i più grandi del Molise. Alcuni assessori infatti avrebbero già allestito liste e probabilmente individuato il candidato sindaco senza alcuna concertazione con il Governatore che ha sempre chiesto invece il confronto per scelte di squadra che devono essere vincenti e per questo leali.

Non solo amministrative, ovviamente: da rivedere anche la situazione della ripresa economica che in Molise ancora tarda a decollare. Toma ha definito il 2019 l’anno della svolta e perché svolta ci sia, lo ha detto anche nella conferenza stampa di fine anno, bisogna unire le forze. Probabilmente ritiene che qualche assessore stia facendo di testa propria, o meglio, che non riesca a gestire le in intemperanze del proprio gruppo politico. Tant’è che molti sono stati gli attacchi provenienti anche dal centro-destra a carico di Donato Toma. Aspetto da lui non gradito.

E se anno della svolta deve essere, il governatore ha deciso di svoltare a modo suo. Sotto la lente la questione lavoro ma anche i Lavori pubblici, le infrastrutture, le politiche sociali, e tutto ciò che al Molise deve garantire una urgente ripresa da qui ai prossimi sei mesi. Per ora ha revocato soltanto le deleghe, dunque gli assessori restano al loro posto. Nelle prossime ore non è esclusa una concertazione con tutti gli interessati che non si esclude dovranno portare sul tavolo bilanci e progetti per il futuro che se non condivisi potrebbero indurre Toma a rimescolare completamente le deleghe e – perché no – anche a silurare qualcuno.

Revocate dunque le deleghe a Vincenzo Cotugno (Attività produttive e sviluppo economico; Internazionalizzazione delle imprese; Accesso al credito; Università ricerca ed innovazione; Turismo e marketing territoriale, Cultura, Molisani nel mondo), Nicola Cavaliere (Politiche agricole ed agroalimentari; Sviluppo rurale; Programmazione forestale; Caccia e pesca; pesca produttiva, Tutela dell’ambiente; Difesa del suolo, Protezione Civile; Politiche energetiche); Roberto Di Baggio (Urbanistica e Pianificazione territoriale; Politiche della casa; Housing sociale; Ente regionale per l’edilizia sociale (Eres); Istruzione e formazione professionale); Luigi Mazzuto (Politiche della famiglia, giovanili e di parità; Politiche del lavoro; Politiche sociali, Terzo settore; Politiche per l’immigrazione; Tutela dei consumatori; Enti Locali); Vincenzo Niro (Lavori pubblici; Viabilità ed Infrastrutture, Sistema idrico integrato; Sport ed impiantistica sportiva; Trasporti e mobilità, Politiche delle risorse umane e semplificazione dei procedimenti burocratici).