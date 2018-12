A fuoco il costone di Rio Vivo, lungo intervento dei Vigili del Fuoco

È dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli il primo intervento del 2019, con una squadra impegnata per quasi un’ora su un incendio che ha interessato una vasta zona del costone di Rio Vivo verso i civici 230.

I residenti hanno vissuto grandi momenti di fibrillazione quando subito dopo lo scoccare della mezzanotte, e mentre i festeggiamenti per il nuovo anno si avviavano ad entrare nel vivo, un grosso incendio ha minacciato le abitazioni.

Immediato il tam tam telefonico di tre abitanti che hanno visto le fiamme lambire la terra ed hanno provveduto a chiamare il 115: “Ho visto due fuochi di colore rosso intenso trasportati dal vento fin qui – ha dichiarato uno dei residenti a Primonumero.it – Sembravano dei bengala utilizzati nell’attività nautica”.

“Ero con mio figlio in strada – dichiara un signore – Stavamo accendendo la classica fontana di luci quando il rosso vivo sul costone ci ha allertati”. Gli uomini del 115, prontamente interventi con una squadra ed un’autobotte, hanno iniziato le operazioni di spegnimento dell’incendio e la successiva messa in sicurezza della zona.

Per fortuna la pioggia, caduta nelle scorse ore e qualche minuto prima della mezzanotte, ha fatto da deterrente, impedendo al fuoco di attecchire e propagarsi ulteriormente.

Le operazioni sono durate fin quasi all’una del mattino della notte tra il 31 dicembre ed il 1 gennaio. Per fortuna non si registrano danni a cose o feriti. Una situazione che sottolinea non solo l’importanza della sicurezza durante i festeggiamenti, ma anche la prevenzione con la pulizia dei terreni.