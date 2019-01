A Campomarino si rinnova la tradizione di Sant’Antonio Abate del gruppo Contrada Cianaluca

Si rinnova la tradizione del Sant’Antonio a Campomarino che, da più di dieci anni, anima le vie del paese grazie ad una quindicina di amici del gruppo ‘Contrada Cianaluca’. Un evento, nel vero senso della parola, portato avanti con impegno e devozione in onore del Santo Eremita.

A partire dal primo pomeriggio di mercoledì 16 gennaio, su tutto il territorio di Campomarino, prende vita una delle manifestazioni più sentite della tradizione popolare, in grado di portare gioia, vita e divertimento tra la popolazione.

Si tratta di un modo per tenere viva un’usanza che, altrimenti, rischierebbe di perdersi nella memoria del tempo, ma rappresenta anche un’occasione per cantare, stare in allegria e riscoprire il valore genuino della vita all’interno del paese e dei campi.

Gli amici del gruppo ‘Contrada Cianaluca’, quelli di sempre, partiranno dalla zona omonima alle 15.30: da lì si dirigeranno verso il centro, attraverseranno le vie del paese ed arriveranno fino alle campagne.