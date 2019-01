3 ambulanze e 10 volontari: la Croce rossa garantisce il trasporto dei dializzati

Tre ambulanze e dieci volontari: sono le forze messe in campo dal comitato di Isernia della Croce rossa che da questa mattina sta assicurando il trasporto dei dializzati negli ospedali di Isernia e Venafro. Una soluzione tampone per evitare i problemi ai malati dopo lo stop della convenzione tra l’Asrem e la cooperativa che se n’è occupata fino a qualche settimana fa.

Nove i pazienti della provincia di Isernia, residenti in diversi Comuni, che sono impossibilitati a spostarsi autonomamente per sottoporsi al trattamento sanitario di cui necessitano. Il servizio, totalmente gratuito, sarà però in vigore fino al 5 gennaio.

Il Comitato di Isernia della CRI sta garantendo il servizio attraverso tre ambulanze e dieci Volontari. “Ringrazio il presidente del Comitato di Isernia, Fabio Rea – ha dichiarato in merito il presidente regionale CRI Molise, Giuseppe Alabastro – per essersi subito attivato al fine di garantire il servizio. Ricordo, inoltre, che la Croce Rossa Italiana ha tra i suoi princìpi fondanti quello della neutralità. Tale Comitato Regionale, così come quello locale di Isernia, dunque, restano estranei da qualsiasi polemica politica e sono a disposizione di tutti i cittadini per garantire loro livelli minimi di assistenza e aiuto in caso di necessità”.

E speriamo che nei prossimi giorni sia presa una decisione definitiva per risolvere il problema.