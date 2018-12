‘Voragini’ e asfalto rovinato in via Labanca: partono i lavori

Chissà quanti automobilisti ci hanno rimesso una gomma o un altro pezzo della propria vettura: via Labanca, l’alternativa per chi vuole evitare il caos e il traffico di contrada Colle delle Api, è una delle strade più martoriate del capoluogo molisano. E da tempo si chiedeva al Comune di Campobasso di intervenire.

Finalmente i lavori partiranno lunedì 10 dicembre e per l’occasione la strada sarà chiusa al transito dei veicoli ‘normali’, accessibile dunque solo ai residenti e ai mezzi di soccorso.

A comunicarlo è palazzo San Giorgio in una nota inviata nelle redazioni giornalistiche: “L’amministrazione comunale di Campobasso informa la cittadinanza che a partire dal 10 dicembre sarà limitata la circolazione veicolare (sarà consentito l’accesso solo ai mezzi di soccorso pubblici e ai residenti) lungo il tratto stradale di via Labanca al fine di consentire l’esecuzione di lavori di ripristino del manto stradale. Si ringrazia la cittadinanza per la collaborazione e si chiede scusa per gli eventuali disagi”.