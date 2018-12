Rapina con tanto di pistola in uno studio dentistico del quartiere Airino. E’ successo giovedì 27 dicembre, nel tardo pomeriggio, in via Argentina, a Termoli, quando due malviventi hanno minacciato il dentista e un paziente, chiudendoli nello studio dopo aver portato via una bella somma in contanti.

Due persone con il volto coperto e armate probabilmente di una pistola giocattolo sono entrate al piano terra dove c’è lo studio del dentista. Il professionista in quel momento era impegnato in una visita a un paziente, quando i due giovani sono entrati all’interno dell’ambulatorio e gli hanno intimato di dargli tutti i soldi.

Il dentista ha provato a fare resistenza senza riuscirvi e i due hanno portato via circa 2mila euro e un cellulare. Il laboratorio dello studio dentistico è sprovvisto di telecamere e attualmente non ci sono elementi che possano aiutare le indagini affidante alla Polizia del commissariato di via Cina.

Una volta che hanno preso la refurtiva, i due malviventi hanno chiuso il dentista e il paziente nell’ambulatorio, senza però usare alcun tipo di violenza. La loro è stata praticamente un’azione fulminea. Solo dopo qualche minuto, trascorso all’interno dello studio in compagnia del paziente, il dentista è riuscito ad aprire la porta e ad allertare il 113.

Il medico ha sporto regolare denuncia alla Polizia ma ha riferito di non avere elementi utili per riconoscere neanche l’accento delle due persone che hanno commesso la rapina. Le indagini sono in corso