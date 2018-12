La nuova viabilità nel centro di Campomarino non è stata ben ‘digerita’ da tutti i cittadini. Domenica 2 dicembre dalle ore 10 alle 13 in Corso Skanderbeg il Comitato spontaneo di cittadini denominato “Campomarino Viabilità e Sicurezza” sarà presente con un proprio gazebo per raccogliere le firme in calce alla sottoscrizione della richiesta di ripristinare il doppio senso di marcia lungo le strade principali del paese.

La sottoscrizione, spiegano in una nota, “è organizzata da un gruppo di cittadini che vivono ed hanno a cuore Campomarino e che sotto la spinta di una buona parte della popolazione vogliono dare un fattivo contributo ed esprimere il dissenso per questa scelta sbagliata e dannosa adottata dall’Amministrazione Comunale”.

L’iniziativa intende mettere in evidenza e portare all’attenzione dell’Amministrazione Comunale gli effetti, giudicati negativi dal Comitato, che il nuovo piano della viabilità ha comportato nel paese.

“L’entrata in vigore del nuovo piano, invece che migliorare la viabilità e rendere più fruibile e vivibile il paese, ha solo reso il passaggio per il centro, l’attraversamento del paese e gli spostamenti pericolosi e confusionari, finendo per deviare il flusso veicolare su strade secondarie ed inidonee, spesso di dimensioni estremamente ridotte e prive di marciapiedi, e con il penalizzare l’economia e le attività del centro del paese che si è improvvisamente svuotato del normale movimento di persone e cittadini”.

Di qui l’iniziativa volta a chiedere il ripristino dei vecchi doppi sensi di marcia, anche “in attesa di una eventuale valutazione più approfondita e condivisa di soluzioni alternative che valorizzino il paese senza penalizzare i cittadini e la vivibilità del centro”, concludono.