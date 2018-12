Venerdì 14 dicembre, a partire dalle ore 17, fino alle 20, si svolgerà il primo “Xmas Street Party” in via Giuseppe Zurlo a Campobasso, un appuntamento che si colloca di diritto nel cartellone degli eventi natalizi cittadini.

Gli esercizi commerciali, con la collaborazione dei residenti e di alcune attività del terziario ivi presenti, hanno organizzato un “percorso magico e divertente per grandi e piccini”.

Con entusiasmo e ferrea volontà, con l’intento di mutare radicalmente un’oramai annosa inspiegabile situazione, a causa della quale una centralissima via cittadina non riesce ad essere adeguatamente viva e vitale, come al sua posizione vorrebbe, si è programmato un momento aggregativo che prepari, con l’opportuna letizia, al Santo Natale oramai alle porte.

Non le solite inutili chiacchiere, ma concrete iniziative, ribalteranno le sorti di questa strada “borderline”, che non è “centro storico” ma nemmeno pienamente zona murattiana, rimasta sempre fuori dai benefici dell’una e dell’altra area urbana. Sarà possibile “entrare nella grotta di babbo natale, ascoltare i canti natalizi del piccolo coro”, organizzato per l’occasione, “fare bellissime decorazioni, scaldarsi con cioccolata calda e vin brulé”.

Varie e piacevole le attività previste: giochi, realizzazione di decori, canti, degustazione di prelibatezze alimentari, la possibilità di scrivere (ed immediatamente spedire) le prime letterine a babbo natale, godendo anche delle moderne tecnologie, che permetteranno di volare su ali internautiche con #Xmas party #via ZurloCB #XmasSelfie.

Le premesse sono oltremodo allettanti, ma lo è ancor più il progetto (sicuramente destinato al successo) grazie al quale imprenditori e residenti proveranno a scuotere, dalle fondamenta, una paradossale situazione di immobilismo, in totale contraddizione con il contesto urbano in cui via Zurlo è collocata.

Tutti i campobassani (e non solo) sono, pertanto attesi per dare l’avvio ai festeggiamenti per il prossimo imminente Natale, proprio sotto il frondoso albero già innalzato in via Zurlo dalle ore serali del 13 dicembre.

