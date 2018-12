Campobasso

Via Mazzini, residenti contro commercianti: “Abbassate quella musica”

Tre esposti per la musica in filodiffusione lungo la centralissima strada della shopping hanno costretto i commercianti di via Mazzini a ridurre l'orario delle emissioni sonore. I negozianti non mollano e offrono anche un piccolo cartellone di eventi per attrarre compratori. Lo stesso hanno fatto in via Gazzani e via Zurlo.

Tre esposti, presentati da altrettanti residenti di corso Mazzini, hanno costretto i commercianti della centralissima via dello shopping campobassano a regolamentare la musica di Natale mandata in filodiffusione. I jingle provenienti dalle casse montate lungo tutta la strada – secondo alcuni abitanti – disturbavano la quiete pubblica. Dopo la segnalazione i negozianti e la struttura dell’assessorato comunale al Commercio hanno chiesto all’ufficio Ambiente di verificare l’impatto acustico di queste canzoncine di Natale che da diversi giorni allietano gli acquirenti durante le loro compere. “Dalla relazione – ha spiegato l’assessore Salvatore Colagiovanni – è venuto fuori che non c’è inquinamento acustico. Per questo il Comune ha autorizzato i commercianti a tenere la musica dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20”. Trovato il compromesso c’è da dire che quelli di corso Mazzini le stanno provando davvero tutte per attirare persone a spendere soldi nelle loro attività. I commercianti si sono organizzati e col supporto del Comune hanno organizzato un mini cartellone di eventi: ieri la prima serata con una parata natalizia itinerante con mascotte, giochi e la musica di dj Elfo. Venerdì 21 si bissa con l’arrivo di Babbo Natale (dalle 17 alle 20) e la possibilità per i più piccini di imbucare le letterine. Programma ricco anche per la Befana: sabato 5 gennaio dalle 10 alle 13 una perfida nonnina sulla scopa consegnerà zucchero filato cenere e carbone a tutti i bambini. Un piccolo assaggio di eventi extra (oltre a quelli del programma ufficiale del Comune di Campobasso) anche lungo via Zurlo e via Gazzani.