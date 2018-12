Via delle Tamerici pulita e pure bonificata. La Rieco, la ditta che da oggi – giorno del cambio tra società – gestisce a Termoli il servizio di raccolta differenziata, non se l’è fatto ripetere due volte e dopo la segnalazione si è immediatamente attivata per andare nella strada “incriminata” e svuotare i cassonetti che da tempo traboccavano di spazzatura, fra le lamentele dei residenti.

Non solo: l’area è stata anche lavata, come non avveniva da tempo, per la soddisfazione di chi vive in quella zona e a più riprese aveva sottolineato il livello di incuria e degrado dovuto a mesi e mesi senza bonifica sanitaria.