Mattinata di grossi disagi in via Dante, dove sono fioccate multe agli automobilisti che avevano lasciato l’auto parcheggiata sul ciglio della strada, lato destro di quella che finora è un’arteria a senso unico ma che da sabato diventerà a doppio senso di marcia.

Molti automobilisti hanno protestato per l’assenza dei segnali di divieto di sosta che li avrebbe potuti mettere in guardia, così ci sono state proteste e momenti di tensione. Lamentele anche da parte degli automobilisti che nono hanno potuto percorrere la strada per raggiungere piazza Bega e cercare parcheggio, visto che via Dante è rimasta chiusa stamattina per i lavori di realizzazione delle strisce e dei segnali orizzontali.

Intanto si avvicina l’apertura della strada con conseguenti cambi alla viabilità, alcuni dei quali già evidenti. Le ultime ore che precedono il via libera si stanno rivelando particolarmente problematiche, anche in virtù del traffico in aumento, forse per gli acquisti natalizi, e per i disagi legati alla chiusura di via Aubry, il che rende ancora più facile la creazione di ingorghi e code in centro.