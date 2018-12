Vento forte e mare mosso, prosegue l’allerta gialla

Prosegue l’allerta gialla per tutto il Molise oggi 18 dicembre e fino a mezzanotte, nelle previsioni meteo fornite dalla sala operativa della Protezione Civile della Regione Molise.

Previsto stato del cielo inizialmente con nuvolosità irregolare, a tratti più intensa, quindi addensamenti più consistenti sulle zone orientali della regione ma senza fenomeni associati o irrilevanza degli stessi. In serata cielo poco nuvoloso. Venti forti settentrionali, in progressiva attenuazione serale. Mare da agitato a molto mosso, con moto ondoso in progressiva attenuazione.

Per quanto riguarda le temperature, senza variazioni di rilievo le massime, in diminuzione le minime. In particolare per l’area del litorale lo stato di allerta gialla è relativo al moto ondoso del mare.

Nella giornata di domani 19 dicembre le temperature saranno in lieve diminuzione nei valori minimi, stazionarie le massime.

Stato del cielo inizialmente poco nuvoloso o velato, con addensamenti più consistenti dal pomeriggio e formazione di nebbie a banchi e foschie nelle zone vallive, fluviali e pianeggianti dopo il tramonto e nottetempo.

Venti moderati di direzione variabile, con momentanei rinforzi dai quadranti settentrionali lungo la costa. Mare da molto mosso a mosso.