L’emozione del “ballo della scuola” per quest’anno deve cedere il passo a fredde ragioni di sicurezza. I veglioni dei Licei e degli istituti superiori di Termoli? In soffitta, insieme con tanti altri ricordi di generazioni passate e più fortunate di quella attuale, obbligata a fare i conti con limitazioni imposte da tempi pericolosi. Il terrorismo però, almeno stavolta, non c’entra. Più banalmente, l’impossibilità di organizzare i veglioni, che come da tradizione si concentrano in questi giorni dell’anno, è motivata da ragioni di incolumità pubblica. La strage di Corinaldo, la notte tra il 7 e l’8 dicembre scorso, avvenuta in una discoteca che poteva ospitare meno persone di quelle per cui era stato staccato il biglietto (si sarebbe dovuto esibire il Trapper Sfera Ebbasta) continua ad avere strascichi pesanti.

Come per un effetto-domino, la riflessione avviata dopo i 6 morti – 5 adolescenti e una giovane madre – si traduce in un rispetto stringente della norma e in un aumento dei controlli da parte dei Commissariati e delle Questure. Vale anche per Termoli, cittadina che inoltre non possiede locali adatti alle masse. Di discoteche infatti, sale da ballo per eccellenza, non ce se sono. Il Groove ha chiuso da un pezzo dopo un esordio fitto di problemi e Il Paraiso, in contrada Demanio e Spugne tra Termoli e Petacciato, può ospitare solo 144 persone in caso di serate danzanti. Un numero stabilito da una relazione tecnica dettagliata e da un sopralluogo accurato, che ha verificato l’esistenza dei presupposti di sicurezza. Lo spazio è quello che è, e indipendentemente dalle porte anti-panico, dalle uscita di sicurezza, dalle certificazioni positive dei Vigili del Fuoco. Il locale “al chiuso” (d’estate il discorso è diverso) è autorizzato a eventi fino a un certo numero di persone. I veglioni scolastici, si sa, sono altra cosa e generalmente, se non altro per il numero degli iscritti, si rivolgono ad almeno 300, 400 persone.

La tragedia di Corinaldo, che ha già avuto effetti concreti a Campobasso con il divieto a serate dancing per i pub non autorizzati e non provvisti di certificazioni di idoneità a quello che la legge definisce “trattenimenti danzanti” si riflette con la indisponibilità di locali adatti ai veglioni scolastici. E grande disappunto degli studenti. quelli del Ragioneria, per esempio, uno degli Istituti più popolosi di Termoli, hanno scoperto mercoledì sera tramite la chat di whatsapp che il veglione per il quale avevano già pagato, anticipando le quote, non si sarebbe tenuto. “Abbiamo fatto il possibile, abbiamo lavorato fino alla fine per tutti voi, ma non è stato possibile organizzare la festa” si legge nel messaggio inoltrato a tutti dai rappresentanti di istituto. A complicare le cose il particolare che un locale alla periferia di Termoli in un primo momento aveva acconsentito a ospitare la festa, salvo poi rendersi conto che la cosa non sarebbe stata fattibile per una serie di requisiti rigidi da possedere per l’autorizzazione al pubblico spettacolo.

Risultato: decine di studenti che hanno già dato quote di partecipazione tra 15 e 25 euro aspettano il rimborso. Se lo riavranno tutti o meno, non si sa. Ma è improbabile anche perché, come purtroppo capita spesso in simili eventi, nella raccolta del denaro si sarebbero intrufolati anche giovani determinati a guadagnare soldi facili sulle spalle di alunni in perfetta buona fede, illudendoli che il veglione si sarebbe fatto e indicando un posto dopo l’altro, tutti in realtà senza i requisiti necessari.

Al Suap del Comune, lo sportello unico per le attività produttive che si occupa anche di questi dettagli, stanno lavorando alla luce di relazioni tecniche sulle richieste di quei locali che intendono organizzare veglioni anche per la fine dell’anno. Nei permessi vengono richiamati numerosi atti, dalla Scia agli accertamenti tecnici fino alle norme di sicurezza. “Siamo in contatto con il commissariato di polizia – chiarisce il Segretario comunale e responsabile Suap Vito Tenore – al quale spettano i controlli. Comunque le norme si devo rispettare e pertanto sarà inevitabile quest’anno procedere con la massima cautela e tenendo conto che un sovraffollamento di persone comporta potenziali rischi per l’incolumità”.

A meno di qualche sorpresa dell’ultimo momento, perciò, addio veglioni. La delusione è cocente, accompagnata da una riflessione condivisa da diversi genitori: Termoli ha già così poco da offrire ai ragazzi che l’assenza dei party scolastici, sempre attesi con ansia e trepidazione, risulta indigeribile. E, d’altra parte, davanti alla sicurezza dei ragazzi non si può chiudere certo un occhio e fare finta di niente perché tanto “così si è sempre fatto”.