Va a caccia e scivola in un fossato, 76enne salvato dai vigili del fuoco

Per fortuna aveva il telefonino con sè, nella tasca dei pantaloni dove era rimasto nonostante fosse scivolato in un luogo impervio di contrada Piane, a Mirabello. L’uomo oggi – 12 dicembre – aveva deciso di andare a caccia approfittando della giornata di sole. Ma era finito in un fossato. Annaspava in quel terreo melmoso e paludoso e non riusciva più a risalire. L’uomo, P.A., 76enne di Ferrazzano, ha preso quindi il cellulare e ha telefonato alla figlia spiegandole cosa fosse successo. “Non riesco più a risalire, ho difficoltà e sono stremato. Non ce la faccio più”, le avrebbe detto.

La donna non ci ha pensato due volte e ha chiesto aiuto ai vigili del fuoco intorno alle 4 del pomeriggio.

Il personale del 115 lo ha raggiunto non senza qualche difficoltà: il terreno in cui si trovava l’anziano era molto scivoloso. “Sembrava di essere sulle sabbie mobili, era difficile stare in piedi”, hanno riferito i pompieri.

Alla fine però sono riusciti a portare in salvo il 76enne che era in buone condizioni di salute e che, grazie all’intervento dei pompieri, ha evitato di trascorrere una notte all’addiaccio. E alla fine quella che è stata per fortuna solo una disavventura è stata ‘immortalata’ in una foto ricordo.