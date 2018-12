Urla e accuse: avvio di consiglio comunale ad alta tensione. Pilone a muso duro con Durante

Altro che clima natalizio. Pace e serenità vanno a ‘farsi benedire’ questa mattina – 21 dicembre – in Consiglio comunale a Campobasso.

Alta tensione sin dall’inizio dei lavori, quando il consigliere di opposizione Francesco Pilone ha iniziato ad incalzare con insistenza il presidente dell’assise Michele Durante sul rispetto del regolamento comunale. Documento che, a detta dell’esponente civico, vene più volte ‘calpestato’. Il clima si inizia a surriscaldare, in Aula domina la confusione.

Inizia il dibattito sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno: le interrogazioni sulle indagini di vulnerabilità sull’asilo di via Tiberio e l’allagamento alla Don Milani. Due temi caldi, insomma, e particolarmente sentiti.

Ad un certo punto, nel caos generale, Pilone si inizia ad avvicinare minacciosamente alla postazione del presidente del consiglio comunale fino a quando lo raggiunge e sbotta in maniera inaspettata. I due arrivano faccia a faccia. “Allontanate Pilone dall’Aula”, urla Durante. E lui: “Non esco”. “Devo chiamare i Carabinieri?”, la replica del capo dell’assise che sospende la seduta per un quarto d’ora.

Tutto viene ripreso dalle telecamere della diretta streaming. Uno spettacolo indegno per una istituzione che va in scena sul canale You Tube del Comune e quindi sul web. Un episodio increscioso per i cittadini che erano collegati in quel momento su Internet e che vengono rappresentati in consiglio proprio da coloro che hanno eletto.

Intorno a mezzogiorno il secondo ‘round’. Protagonisti questa volta l’esponente dei 5 Stelle e il sindaco Antonio Battista. Tra i due volano accuse pesanti. “Lei dice e scrive il falso sui social”, l’attacco del primo cittadino che si è sentito offeso dopo uno degli ultimi post di Simone Cretella sul rinvio dei lavori avvenuto due giorni fa, 19 dicembre, per la mancanza del numero legale in Aula.

A Palazzo San Giorgio insomma c’è parecchio fermento e la campagna elettorale inizia a farsi sentire.