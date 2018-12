Urla da appartamento del centro, arriva la Polizia: 71enne non potrà avvicinarsi all’ex compagna

Un cittadino nigeriano di 71 anni è finito in commissariato ieri notte dopo un furioso litigio con una donna, sua connazionale ed ex partner, avvenuto in un’abitazione del centro cittadino termolese.

Gli agenti del Commissariato di Polizia di via Cina sono intervenuti dopo essere stati allertati da diversi condomini che avevano segnalato grida e rumori molesti provenienti proprio dall’appartamento nel quale si trovavano i due nigeriani.

Gli agenti hanno raggiunto l’abitazione segnalata e hanno riportato la calma, stoppando il trambusto e invitando i presenti a tenere un comportamento più consono alle regole.

Quindi hanno identificato il 71enne. Dagli immediati controlli in banca dati, è emersa una nota di rintraccio a carico dell’uomo per la notifica di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria.

Per questo motivo il 71enne è stato accompagnato in Commissariato e gli è stato notificato un provvedimento di Divieto di avvicinamento alla donna nigeriana, sua ex compagna. Diversi mesi fa infatti, il 71enne era stato ritenuto responsabile di continue minacce e violenze e vari atti persecutori. Comportamenti per i quali la Squadra Mobile di Campobasso aveva effettuato una indagine sfociata poi in un procedimento penale alla Procura di Larino.

Dopo le formalità di rito e la dovuta comunicazione all’Autorità Giudiziaria, l’uomo ha lasciato gli uffici del Commissariato di Polizia dopo una bella ramanzina sui comportamenti da tenere, non solo nel rispetto delle regole di buon vicinato ma anche e soprattutto nei confronti della ex compagna.