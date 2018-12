In occasione del 51° anno di laurea del Dottor Vincenzo Carafa, martedì 18 dicembre alle 9 al reparto di Radiologia dell’ospedale San Timoteo di Termoli, sarà collocata una targa in sua memoria. Una cerimonia per tenere vivo il ricordo di un uomo “di elevata caratura culturale, professionale, morale e spirituale che ha fatto della sua professione una vocazione” affermano gli ideatori dell’iniziativa.