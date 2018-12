Voci angeliche, volti sorridenti, festoni e gioia hanno animato le sale della scuola primaria di Mafalda ieri mattina, sabato 22 dicembre. Il tradizionale concerto di Natale, preludio della magica atmosfera della Santa notte, ha animato i cuori di grandi e piccini accorsi per godere di un piacevole momento di gioia e condivisione.

Il magico recital, intitolato ‘Un presepe per Natale’, è stato organizzato per augurare una serena festività alle famiglie ed alla popolazione sotto il segno dell’amore e della bontà. I bambini si sono cimentati in poesie e canti natalizi diretti dall’insegnante Loredana Giornetta e dal Maestro Marco Petti, allietando i cuori degli spettatori in una fredda mattinata dicembrina.

I giovani studenti si sono cimentati anche nella realizzazione di un presepe che, dopo l’esposizione nella scuola di Mafalda, è stato immediatamente trasferito all’interno del Castello Svevo di Termoli per partecipare alla ventesima mostra dei presepi nel Borgo.

Soddisfatte sia le docenti che la referente e responsabile del plesso che si è detta felice di lavorare in un team così unito e professionale. La dirigente scolastica Patrizia Ancora ha approfittato della riunione conviviale per augurare a tutti i genitori un sereno Natale, ringraziando i bambini per l’impegno ed il lavoro svolto, nonché per il magnifico risultato raggiunto.