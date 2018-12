Ultimo giorno dell’anno in allegria: in piazzetta Palombo maitunate e canzoni popolari

Anche quest’anno torna una tradizione attesa e sempre più apprezzata dai campobassani: le maitunate. Il 31 dicembre in piazzetta Palombo, alle ore 18, Nicola Mastropaolo presenterà la serata musicale di fine anno denominata ‘Maituincampo’. L’evento, nato 25 anni fa da un’idea di Nicola Mastropaolo, saluterà l’arrivo del nuovo anno con le più belle canzoni campobassane e le tradizionali maitunate.

Insieme a Nicola Mastropaolo, voce solista, sul palco saliranno Antonio Mandato (voce), Alessandro Serino (fisarmonica), Amerigo Malzone (chitarra acustica), Luca Di Muzio (basso elettrico), Danilo Ramacciati (percussioni).

“Lo spettacolo – spiegano gli organizzatori – rappresenta un bellissimo momento e un’appuntamento da non perdere per tutta la cittadinanza campobassana, che si appresta a salutare l’anno che volge a termine e dare il benvenuto al nuovo anno che sta per arrivare”.