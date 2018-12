Notte movimentata quella appena trascorsa a Venafro: un uomo, in preda ai fumi dell’alcool, ha inveito contro alcuni clienti presenti all’interno di un bar. Alla richiesta di lasciare l’esercizio per consentirne la chiusura, il giovane si è agitato ulteriormente ed i proprietari hanno richiesto l’intervento di una volante dei Carabinieri.

I militari, giunti sul posto, hanno tentato di calmare il ragazzo, un 30enne del luogo, senza risultati: dopo aver resistito agli uomini del 112, il giovane ha continuato ad agitarsi ed ha colpito uno dei due Carabinieri con una testata provocandogli alcune lievi lesioni.

Per calmarlo è stato necessario l’intervento di un’autoambulanza del 118 che ha soccorso e trasportato in ospedale il 30enne. Al giovane, trasferito presso il nosocomio civile di Isernia, è stato riscontrato un forte stato di agitazione psicomotoria derivata da intossicazione alcolica. Dopo la visita il ragazzo è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per minaccia, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni dolose.