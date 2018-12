Campobasso

Troppi incidenti: arriva la super telecamera che scopre le auto senza assicurazione e revisione

La polizia stradale utilizzerà una telecamera in grado di scoprire in tempo reale i veicoli sprovvisti di copertura assicurativa e revisione: la provincia campobassana inserita nel progetto Plate check per l'elevato tasso di incidenti sulle sue strade. Il dispositivo sarà utilizzato già durante questi giorni di festa.