Trash Metal all’ “Alternative “ di Montenero

Questa sera a Montenero di Bisaccia si terrà una serata imperdibile per tutti gli appassionati di musica live. Nel celebre club “Alternative “ si esibiranno 3 band molto note agli appassionati di musica metal.

Il primo gruppo a salire sul palco saranno i “Nexxt “, band pugliese formatasi negli anni 90 caratterizzata da un forte sound metal e da testi impegnati sul fronte sociale e culturale. Il gruppo si è esibito in gran parte del sud Italia oltre che in Emilia Romagna e in Sardegna riscuotendo ottimi consensi di pubblico e critica che li classifica come un concentrato di metalcore, death, thrash, old school, progressive e gothic.

La serata proseguirà con l’esibizione degli “Hydra “, band marchigiana formatasi nel 1985 caratterizzata da sound trash metal e forte influenza di gruppi come Slayer e Metallica.

Chiuderanno la serata i chietini “Fallout H.R.”, gruppo trash metal di recentissima formazione contraddistinto da testi cruenti e impegnati inerenti la distruzione della natura da parte dell’uomo.

Benchè si tratti di dicembre la serata si preannuncia caldissima. Appuntamento all’Alternative a partire dalle 22:30. L’ingresso è libero, il divertimento assicurato