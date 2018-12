Trasferta a Campli, l’Airino non può perdere il treno delle prime

Trasferta in provincia di Teramo in questo fine settimana per l’Airino basket Termoli che sarà ospite della Nova basket Campli alla palestra scolastica Marrocchi della cittadina abruzzese. Palla a due fissata alle ore 18 di domenica 16 dicembre nel l’unica gara domenicale della seconda giornata di ritorno della stagione regolare di serie C Silver Abruzzo/Molise/Marche.

La trasferta di Campli è una di quelle da non fallire per l’Italiangas Airino che affronta una formazione di certo non in salute, con appena due vittorie nei primi 10 turni di campionato. La Nova basket Campli è infatti soltanto al terzultimo posto del campionato, distante ben 10 lunghezze dai termolesi che invece vantano sette successi e sole tre sconfitte finora.

L’Arino peraltro è reduce dal successo interno con largo punteggio contro il Chieti, dopo due battute d’arresto consecutive. L’obiettivo per i ragazzi allenati da coach Massimo Di Lembo è quindi quello di proseguire il cammino ripreso domenica scorsa e di mantenere le prime posizioni della graduatoria, visto che attualmente l’italiangas è al quarto posto.