Doppio incidente nella tarda serata di ieri 23 dicembre, a causa anche dell’asfalto reso viscido dalla forte umidità che ha caratterizzato la giornata di domenica e che ha prodotto banchi di nebbia su tutto il Basso Molise e il vicino Abruzzo.

Il primo incidente si è verificato intorno alle 21.40, all’ingresso della tangenziale di Termoli da sud, lato zona industriale. Una Fiat Croma SW condotta da P.G. di 43 anni e con a bordo i due figli di 14 e 10 anni, è uscita di strada in prossimità del curvone d’imbocco della galleria.

Sono intervenuti sul posto gli uomini del 115 che hanno lavorato per far uscire dall’auto le tre persone rimaste ferite lievemente. Il 43enne e i suoi figli sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118 che ha provveduto al trasporto in ospedale, al San Timoteo.

Ma proprio mentre l’intervento sulla tangenziale era ancora in corso, la squadra dei vigili del fuoco di Termoli si è dovuta velocemente dirigere su un altro incidente stradale con ribaltamento, in contrada San Biase di Montenero di Bisaccia, nei pressi del ristorante “Il Poggio”.

In quel tratto una Fiat Grande Punto condotta da C.N. di 24 anni si è ribaltata affrontando una curva.

Il ferito era già uscito dall’auto e trasportato all’ospedale. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo per il suo seguente recupero da parte di carro attrezzi. Su tutti e due gli incidenti, sono stati presenti per la viabilità ed i relativi rilievi stradali i Carabinieri.