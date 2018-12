Sono stabili le condizioni di Eugenio, il 18enne di Ferrazzano coinvolto nella tragedia in discoteca a Corinaldo, paesino vicino Ancona.

Dopo essere stato ricoverato per alcuni giorni nel reparto di Rianimazione nell’ospedale ‘Torrette’, il giovane molisano è uscito dal coma: respira da solo ed è stato trasferito nel reparto di Clinica Neurologica.

Questo il punto sullo stato di salute dei feriti nel bollettino medico emesso oggi, 16 dicembre, nel presidio sanitario marchigiano: “Nella giornata di ieri è stato dimesso un paziente dalla Medicina d’Urgenza. Pertanto, cinque sono i pazienti ancora ricoverati presso questa azienda: quattro in Clinica Neurologica ed uno in Medicina d’Urgenza, quest’ultimo in prognosi riservata. Tutti sono stabili dal punto di vista clinico”.

Sei le persone morte nella strage della Lanterna azzurra. Sono state ricordate a Corinaldo durante una fiaccolata commovente che si è svolta esattamente una settimana dopo la tragedia. 2mila persone, in silenzio, hanno ricordato le vittime (di cui cinque minorenni e una mamma di 39 anni) e con alcuni striscioni hanno chiesto che si faccia giustizia su quanto avvenuto nella notte tra il 7 e l’8 dicembre.

E ieri a Senigallia sono stati celebrati anche i funerali di Eleonora, la madre 39enne morta nella Lanterna azzurra. Aveva accompagnato la figlia al concerto di Sfera Ebbasta, quando è stata schiacciata dalla calca.