Tornano i Babbi Bikers: una sfilata di solidarietà ed entusiasmo in città

Undici anni. E non sentirli. L’entusiasmo e la generosità dei “Babbi Bikers” hanno inondato ancora una volta la città, colorando di rosso le strade del capoluogo.

Le temperature non certo miti di queste ore non hanno scoraggiato i “Santa Claus” su due ruote, che con il loro “coro” di motori roboanti hanno sfilato anche quest’anno per le principali arterie della città, animati da un nobile obiettivo: quello di sostenere i meno fortunati.

Il ricavato dell’iniziativa, infatti, sarà devoluto in beneficenza alla casa famiglia “Don Giovanni Battista” e al centro per l’autismo “Io sono speciale” di Campobasso.

L’appuntamento natalizio – inscindibilmente legato alla figura di Piero “Polpetta” Ioffredi – ha riscosso come di consueto un grande successo, suscitando allegria e curiosità.

I “Babbi Biker” si sono ritrovati nei pressi di piazza Falcone e Borsellino, prima dare vita alla lunga carovana che ha conosciuto arrivo in piazza Prefettura.