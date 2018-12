Torna la neve: è la seconda imbiancata in pochi giorni

Se quella di quattro giorni fa è arrivata un po’ di sorpresa, la nuova perturbazione di oggi, sabato 15 dicembre, era stata abbondantemente preannunciata. Nuovo risveglio imbiancato a Campobasso e dintorni dove ha iniziato a nevicare dalle prime ore del giorno senza, al momento, creare particolari disagi. Pochi i centimetri di neve caduta, le strade sono pulite e le auto parcheggiate appena coperte dalla coltre nevosa. Qualche disagio solo nelle zone più alte e scoperte del capoluogo ma anche qui molto contenuti.

E’ l’effetto di questo afflusso di aria fredda che ha portato neve anche in collina: nel pomeriggio, però, è atteso un miglioramento. Insomma, dovrebbe durare poco. Con buona pace degli operatori turistici della montagna che aspettano nevicate più abbondanti per poter far partire al meglio la stagione invernale sulle piste molisane.