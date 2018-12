Torna a rubare nello stesso supermercato: di nuovo denunciato il ladro seriale dell’Oasi

Era stato già beccato a rubare nello stesso supermercato. Ieri, 5 dicembre, la polizia è tornata all’Oasi di via Insorti d’Ungheria dopo che alcuni dipendenti avevano chiamato il 113 sospettando che il soggetto appena uscito dal punto vendita fosse proprio il loro ladro seriale.

Visionate le immagini delle telecamere interne gli agenti hanno riconosciuto il soggetto che si aggirava tra gli scaffali del supermercato nascondendo oggetti nel suo zaino. L’uomo è stato denunciato per furto.

E’ stato invece su segnalazione dei carabinieri di Larino che il questore di Campobasso ha emesso un foglio di via obbligatorio nei confronti di due persone, già destinatari di analoghi provvedimenti, che, rintracciati sul territorio, non riuscivano a fornire spiegazioni plausibili circa la loro presenza in questa provincia.