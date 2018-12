Si intitola “Tomboliamo” l’iniziativa organizzata dai ragazzi e dagli educatori del Centro Sociale ‘Il Melograno’ di Larino per il periodo delle festività natalizie. La serata-evento di solidarietà, giunta alla seconda edizione, è in programma giovedì 20 dicembre dalle ore 17,30 alle 23,30 nella sala della comunità in Largo Pretorio. Per ogni estrazione sono previsti diversi premi e ci sarà anche un tombolone finale. Tutti sono invitati a partecipare.

“L’idea della tombolata – spiega Bianca Maria Fuso Biondi, responsabile del Centro Sociale ‘Il Melograno’ – si propone di creare un momento di aggregazione per far conoscere la nostra realtà, i ragazzi, gli operatori e i volontari ma rappresenta anche un’opportunità per raccogliere fondi utili a sostenere i progetti e potenziare le iniziative offerte per migliorare ogni giorno la qualità della vita delle persone che usufruiscono dei servizi. Ribadisco ancora una volta con consapevolezza – ha concluso la responsabile – che tutti siamo chiamati a fare la nostra parte per una società non indifferente ma sempre più inclusiva”.