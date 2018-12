Incidente spettacolare ma senza conseguenze fortunatamente, questo pomeriggio 13 dicembre attorno alle 16, sulla strada provinciale 146, attualmente denominata Nsa 523 ‘Falcionina’. Il fatto è avvenuto non lontano dalla vecchia stazione di Bonefro e Santa Croce di Magliano, in territorio di Sant’Elia a Pianisi. Per cause ancora da accertare, un camion con rimorchio vuoto ha invaso la carreggiata al km 0,1 dell’arteria stradake e da una prima ricostruzione il rimorchio è finito nella scarpata, in prossimità di una curva.

Invece la parte anteriore del mezzo pesante ha invaso completamente la carreggiata ostruendola. Il traffico è rimasto bloccato per circa due ore e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri delle stazioni di Ripabottoni e Colletorto coordinati dalla compagnia di Larino guidata dal Maggiore Raffaele Iacuzio.

Sono in corso ulteriori accertamenti in una strada che avrebbe bisogno di interventi urgenti di miglioramento dell’intera viabilità.

I vigili del fuoco hanno fatto sapere che dal Comando Provinciale di Campobasso è intervenuta una autogru per riportare sull’asfalto l’autotreno che trasporta mangimi animali. Le operazioni di recupero, particolarmente complesse, alle ore 19, sono ancora in corso e probabilmente dureranno ancora per circa un’ora.