Ci sono tanti molisani che lavorano a Strasburgo, sede del Parlamento europeo, e che ieri hanno vissuto in prima persona l’attentato che ha ucciso due persone e provocato 12 feriti. Era già avvenuto il 22 marzo 2016, nell’aeroporto di Bruxelles Zaventem e nella stazione della metropolitana di Maelbeek. Il bilancio allora fu di 32 morti. E poi a Nizza il 14 luglio di quell’anno ci fu la strage sulla promenade des Anglais che costò la vita a 87 persone. E ancora l’attentato a Berlino ai mercatini di Natale (12 morti) nel dicembre 2016.

Ieri sera, alle 8, il cuore dell’Europa è sprofondato di nuovo nell’incubo. Un terrorista ha iniziato a sparare per strada tra i bellissimi mercatini di Natale, come era avvenuto due anni fa a Berlino.

L’europarlamentare venafrano Aldo Patriciello era ancora nel palazzo che stava ospitando l’assemblea plenaria. Lui e tanti suoi colleghi sono stati ‘blindati’ nel Parlamento europeo: vietato uscire, troppo pericoloso farlo perchè l’assalitore era ancora in giro e la polizia lo stava cercando.

Tramite la sua pagina Facebook Patriciello è riuscito ad avvisare quanti lo conoscevano: “Prima di ogni cosa e in attesa di aggiornamenti da parte delle autorità, voglio tranquillizzare tutti: stiamo bene e siamo qui in Parlamento, al sicuro. State tranquilli”.

Dopo una notte lunghissima e quasi insonne, questa mattina il Parlamento europeo ha ripreso la normale attività politica perchè “non vogliamo darla vinta ai terroristi”.

Ma “non è stata una notte come le altre, quella appena trascorsa qui a Strasburgo“, il commento di Patriciello. “Non poteva esserlo”. L’eurodeputato ha ringraziato “tutti per la grande testimonianza di affetto dimostratami in queste ore. In particolar modo, ringrazio il personale del Parlamento europeo che ci ha assistito con serietà e professionalità nel corso di queste ore”.

Non è riuscito a nascondere l’amarezza per quanto successo in una città a cui dice di essere molto affezionato: “L’attentato di ieri sera lascia un profondo senso di angoscia: negli anni trascorsi qui a Strasburgo, frequentando la sede del Parlamento, ho imparato ad apprezzare e ad amare una città che è da sempre il simbolo di unione tra popoli e culture differenti. Il mio pensiero non può che andare alle vittime di questa orrenda tragedia, ai loro familiari e a tutto il popolo francese”.

Il nuovo attacco al cuore dell’Europa, però, ha riacceso il dibattito sulle misure di sicurezza. Patriciello non ha dubbi: a suo avviso, è necessario andare avanti nell’unione tra sistemi di intelligence a livello europeo e creare, come ha proposto anche il presidente Tajani, una FBI europea.